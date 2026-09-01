Valsez, bullez l’esprit français Concert de clôture du Il Festino Festival Andlau

Informations pratiques

Andlau

Valsez, bullez l’esprit français Concert de clôture du Il Festino Festival

15 cour de l’Abbaye Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 18:00:00

fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Laissez-vous emporter par L’Esprit français, un programme pétillant mêlant grands classiques, découvertes et invités de marque, entre douceur, joie et finesse. À l’entracte, profitez d’une bouchée en accord mets-vins proposée par le Domaine Fernand Seltz et le Restaurant Partage.

Avec Ensemble À la Française, dir. S. Rigaudeau

Créé en 2022 sous l’impulsion d’Amicie Ganvert et Simon Rigaudeau, l’Ensemble à géométrie variable À la française regroupe des instrumentistes amateurs issus de divers orchestres dont le Collegium Musicum de Mulhouse, et des musiciens professionnels enseignants au sein d’écoles de musique et conservatoires du bassin mulhousien et au-delà. Il se destine à porter le grand répertoire symphonique auprès de tous les publics ainsi qu’à initier des projets dédiés à son effectif.

Présentation du programme

L’Esprit français

Ambiance légèrement française ou hexagonalement légère, venez profiter d’une bonne heure de musique, de compositeurs français et de quelques invités de marque.

Vous apprécierez trois ouvertures de quelques-uns des plus grands exemples du genre. La Petite viennoiserie du parrain autrichien de cette soirée Johann Strauss, La Chauve-souris, vous transportera dans l’ambiance des concerts de la Belle Époque, ainsi que Orphée aux enfers et La Belle-Hélène de Jacques Offenbach.

Entre tubes et découvertes, vous passerez un moment plein de douceur, joie et finesse.Bonheur, sourires et partage seront sans nul doute au rendez-vous durant ce moment musical surprenant.

Lors de l’entracte de ce concert, profitez de la bouchée en accord mets-vins proposée par le Domaine Fernand Seltz (Mittelbergheim) et le Restaurant Partage (Andlau) .

15 cour de l’Abbaye Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 61 63 ilfestinofestival@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be swept away by L’Esprit français, a lively program blending great classics, new discoveries, and distinguished guests, in an atmosphere of charm, joy, and refinement. %C0 During intermission, enjoy a food-and-wine pairing offered by Domaine Fernand Seltz and Restaurant Partage.

L’événement Valsez, bullez l’esprit français Concert de clôture du Il Festino Festival Andlau a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du pays de Barr