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¡ Vamos de tapas !, Médiathèque Ormédo, Orvault

vendredi 9 octobre 2026 · Médiathèque Ormédo · Orvault

¡ Vamos de tapas !, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Ormédo
Adresse
2 Promenade de l'Europe, Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique

¡ Vamos de tapas ! Vendredi 9 octobre, 18h30 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00

Avec la participation des animatrices Melba et Isabelle
Venez parler espagnol, pour préparer vos vacances ou même voyager sans quitter Orvault. ¿Vengan a tomar tapas con nosotros?
Vendredis 18 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 11 décembre · 18h30 · durée 1h15 · Ormédo · dès 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 98 60 »}]
Un temps d’échanges en espagnol

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