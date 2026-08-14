¡ Vamos de tapas ! Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
vendredi 6 novembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 18:30 – 20:00
Gratuit : oui Vendredis 18 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 11 décembre · 18h30 · durée 1h15 · Ormédo · dès 14 ans · sur réservation · tous niveaux acceptés sauf débutants Adulte
Avec la participation des animatrices Melba et IsabelleVenez parler espagnol, pour préparer vos vacances ou même voyager sans quitter Orvault. ¿Vengan a tomar tapas con nosotros?Vendredis 18 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 11 décembre · 18h30 · durée 1h15 · Ormédo · dès 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60
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