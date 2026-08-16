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¡ Vamos de tapas ! Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

vendredi 11 décembre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault

¡ Vamos de tapas ! Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Médiathèque Ormédo - Orvault
Adresse
2 Promenade de l'Europe
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Vendredis 18 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 11 décembre · 18h30 · durée 1h15 · Ormédo · dès 14 ans · sur réservation · tous niveaux acceptés sauf débutants

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-11 18:30 – 20:00
Gratuit : oui Vendredis 18 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 11 décembre · 18h30 · durée 1h15 · Ormédo · dès 14 ans · sur réservation · tous niveaux acceptés sauf débutants Adulte 

Avec la participation des animatrices Melba et IsabelleVenez parler espagnol, pour préparer vos vacances ou même voyager sans quitter Orvault. ¿Vengan a tomar tapas con nosotros?Vendredis 18 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 11 décembre · 18h30 · durée 1h15 · Ormédo · dès 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60


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