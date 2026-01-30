Vanessa Paradis + Gaëtan Roussel Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes

Vanessa Paradis + Gaëtan Roussel Festival de Nîmes

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 46 – 46 – 112 EUR

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

2026-06-12

Icône de la chanson française, Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères.

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

A French chanson icon, Vanessa Paradis is back on stage with a new album that marks her musical comeback with her trademark pop & soul influences.

