Vanessa Paradis + Gaëtan Roussel Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes
Vanessa Paradis + Gaëtan Roussel Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes vendredi 12 juin 2026.
Vanessa Paradis + Gaëtan Roussel Festival de Nîmes
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 46 – 46 – 112 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Icône de la chanson française, Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères.
.
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A French chanson icon, Vanessa Paradis is back on stage with a new album that marks her musical comeback with her trademark pop & soul influences.
L’événement Vanessa Paradis + Gaëtan Roussel Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2026-01-30 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes