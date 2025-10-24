VANESSA PARADIS ZENITH DE PAU Pau
VANESSA PARADIS ZENITH DE PAU Pau jeudi 15 octobre 2026.
VANESSA PARADIS
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 89 – 89 – 89 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
English : VANESSA PARADIS
German : VANESSA PARADIS
Italiano :
Espanol : VANESSA PARADIS
L’événement VANESSA PARADIS Pau a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Pau