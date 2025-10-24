VANESSA PARADIS ZENITH DE PAU Pau

VANESSA PARADIS

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 89 – 89 – 89 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

2026-10-15

Vanessa Paradis revient sur scène avec un nouvel album qui marque son grand retour musical aux influences pop & soul qui lui sont chères. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

