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VANESSA PARADIS ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

VANESSA PARADIS ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

VANESSA PARADIS ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges jeudi 29 octobre 2026.

Lieu : ZENITH LIMOGES METROPOLE

Adresse : 16, AVENUE JEAN MONNET

Ville : 87100 Limoges

Département : 87

Début : jeudi 29 octobre 2026

Fin : jeudi 29 octobre 2026

Heure de début : 20:00

VANESSA PARADIS Début : 2026-10-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH LIMOGES METROPOLE 16, AVENUE JEAN MONNET 87100 Limoges 87

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