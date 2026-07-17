Informations pratiques

Palaiseul

Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Le petit Zarzo

Chez Carole Burtin Palaiseul Haute-Marne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Tout public

Plusieurs stages sont disponibles:

Niveau débutant

À partir de 4 personnes, faites un atelier entre ami(e)s et choisissez votre date en me contactant. .

Chez Carole Burtin Palaiseul 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 86 08 32 burtincarole@gmail.com

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English :

L’événement Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Le petit Zarzo Palaiseul a été mis à jour le 2026-07-17 par Antenne du Pays de Langres