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Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Les photophores Palaiseul

dimanche 9 août 2026 · Palaiseul

Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Les photophores Palaiseul

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Chez Carole Burtin
Ville
52600 Palaiseul
Département
Haute-Marne
Tarif
50 50 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Palaiseul

Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Les photophores

Chez Carole Burtin Palaiseul Haute-Marne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Tout public
Plusieurs stages sont disponibles:

Niveau débutant
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Chez Carole Burtin Palaiseul 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 45 86 08 32  burtincarole@gmail.com

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English :

L’événement Vannerie Les stages d’été sympas ! avec Carole Burtin Les photophores Palaiseul a été mis à jour le 2026-07-17 par Antenne du Pays de Langres

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