« Vanves 1870-1940 : un parcours photographique », Médiathèque de Vanves – Espace Môquet, Vanves

Informations pratiques

« Vanves 1870-1940 : un parcours photographique » Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque de Vanves – Espace Môquet Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

De la plus ancienne photographie conservée aux Archives municipales, prise après les bombardements de 1871, à l’inauguration du parc municipal par Frédéric Pic le 14 juillet 1939, l’exposition évoque, grâce aux fonds photographiques conservés aux Archives municipales, les étapes heureuses ou douloureuses de l’histoire de la ville pendant la IIIe République, période particulièrement intéressante du point de vue iconographique.

Médiathèque de Vanves – Espace Môquet 1 avenue Guy Môquet, 92170 Vanves Vanves 92170 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 33 92 49 http://mediatheque.vanves.fr

Exposition « Vanves 1870-1940 : un parcours photographique »

©Archives municipales de Vanves. Inauguration de l’école Gambetta à Vanves le 21 mai 1905.