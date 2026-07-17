Vardhum KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Vardhum

Mardi 10 novembre 2026 à partir de 19h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 19:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Au vacarme généré par le ruissellement contemporain des informations, désinformations, et injonctions, Louna Delbouys-Roy oppose une première initiative de création, en solo.

À force de trop entendre, de trop voir, je n‘écoute plus, je me tais, je me désensibilise du monde, je feutre les cris, le mutisme s’installe et le vertige apparaît. Vardhum place cette sensation de vertige au cœur d’un monde circulaire, où un personnage cyborg traduit sa résistance aux flux traversant son enveloppe corporelle par une persistance de l’acte vocal.







Acte d’avant le langage, le voisement -ou transposition du souffle en voix à travers les cordes vocales- tend à faire du dépassement physiologique un acte musical en soi. Le solo s’ouvre sur une couleur de célébration festive et cynique de la condition terrienne. Dans un tournoiement incessant, une danse codée naît à partir du sautillement et se décline en différents patterns rythmiques. Du corps pris dans une course frénétique, la voix tente d’être entendue. L’un et l’autre, corps et voix, s’allient pour servir une double écriture, musicale et chorégraphique, où célébration et fatalité se confondent.





Chorégraphe, compositrice et performeuse Louna Delbouys Roy.

Durée 35 min + conversation avec Louna Delbouys-Roy. .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In response to the clamor generated by today’s constant flow of information, misinformation, and directives, Louna Delbouys-Roy is launching her first solo creative project.

L’événement Vardhum Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille