VAS… LISE ! La Halle Dieulefit
VAS… LISE ! La Halle Dieulefit samedi 9 mai 2026.
VAS… LISE !
La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
[SPECTACLE DÉAMBULATOIRE]
Cie Le Vieil’Art
Sortie de chantier #5
Durée 45 min En famille dès 9 ans
RDV 18h devant la Halle.
Tout public.
GRATUIT POUR TOUS !
Temps de rencontre public à l’issue de la représentation.
La Halle 1 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 56 97 30 accueil@lahalledieulefit.fr
English :
[AMBULATORY SHOW]
Cie Le Vieil?Art
Sortie de chantier #5
Duration 45 min Family from 9 years
RDV 18h in front of the Halle.
All ages.
FREE FOR ALL!
Meet the public after the show.
