Informations pratiques

Le Mans

Vaslav

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:00:00

fin : 2026-12-18 21:00:00

Date(s) :

2026-12-16 2026-12-17 2026-12-18 2026-12-19

Une créature de cabaret ni totalement pin-up ni candidement diaphane, évoluant avec la même virtuosité dans le contre-ténor que dans le baryton, accompagnée d’une shruti box, vous offrira un emballant tour de chant qui mélangera tous les répertoires et bousculera toutes les époques. .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vaslav Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72