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AGENDA · Le Mans

Vaslav Le Mans

mercredi 16 décembre 2026 · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
4 Place des Jacobins
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Vaslav

4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 20:00:00
fin : 2026-12-18 21:00:00

Date(s) :
2026-12-16 2026-12-17 2026-12-18 2026-12-19

Une créature de cabaret ni totalement pin-up ni candidement diaphane, évoluant avec la même virtuosité dans le contre-ténor que dans le baryton, accompagnée d’une shruti box, vous offrira un emballant tour de chant qui mélangera tous les répertoires et bousculera toutes les époques.   .

4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Vaslav Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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