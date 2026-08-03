Vaslav Le Mans
mercredi 16 décembre 2026 · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Vaslav
4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 20:00:00
fin : 2026-12-18 21:00:00
Date(s) :
2026-12-16 2026-12-17 2026-12-18 2026-12-19
Une créature de cabaret ni totalement pin-up ni candidement diaphane, évoluant avec la même virtuosité dans le contre-ténor que dans le baryton, accompagnée d’une shruti box, vous offrira un emballant tour de chant qui mélangera tous les répertoires et bousculera toutes les époques. .
4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Vaslav Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72
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