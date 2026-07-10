VASTE MONDE Théâtre 100 Noms Nantes
mardi 20 octobre 2026 · Théâtre 100 Noms · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-20 14:30 – 15:30
Gratuit : non 11 € à 22 € Jeune Public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Un spectacle d’aventures improvisées validée par Jules Verne. À vous d’inventer le roman que Jules Verne n’aurait jamais osé écrire ! Octave Serpette est le maître de maison de Jules Verne. Alors que l’écrivain est souffrant et alité depuis plusieurs jours, il improvise un petite soirée cartes avec le personnel de maison. Mais alors que ces derniers s’apprêtent à profiter joyeusement de ce moment de détente, la sonnerie du téléphone retentit. Jules Hetzel, le fameux éditeur, attend un manuscrit pour le lendemain à la première heure. Commence alors une nuit mémorable, durant laquelle chaque minute devra être consacrée à écrire une histoire, si inventive et si trépidante qu’on la croirait écrite de la main du maître lui-même. Une aventure extraordinaire interactive et survoltée, à vivre en famille
Théâtre 100 Noms Nantes 44200
https://billetterie-theatre100noms.mapado.com/event/707515-vaste-monde
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