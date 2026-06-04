Vegan Place Place du Bouffay Nantes
Vegan Place Place du Bouffay Nantes dimanche 7 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 09:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
L’association Nantes Vivante organise un festival gratuit ouvert à tous le 7 juin 2026 entre 10h et 19h sur la place du Bouffay et le parvis Neptune à Nantes. Ce festival organisé par des bénévoles existe depuis 4 ans pour défendre les droits des animaux et montrer l’importance d’une consommation végétale, pour les animaux, pour l’environnement et pour la santé.Au programme : conférences, musique, stand d’information, animations et restauration. ???? Grâce à 30 stands associatifs, 10 commerces, 2 scènes (conférences, concerts) et une large offre de restauration, Nantes Vivante informe sur la condition animale et promeut une alimentation végétale Nantes Vivante est une association nantaise de défense des droits des animaux, avec une vision antispéciste, c’est-à-dire qui défend l’idée que les animaux ne devraient pas être perçus comme de la marchandise mais pour ce qu’ils sont?: des êtres sentients qui ont un intérêt à vivre.
Place du Bouffay Centre-ville Nantes 44000
https://nantes-vivante.fr
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