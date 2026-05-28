Veillée à Môm’ (Festival Héroïnes) Môm’Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-13 09:30 – 16:30

Gratuit : non Inscription auprès de Môm’Nantes Voir MÔm’Nantes Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 11

Qu’on soit né·e ici ou là, nous venons toujours « d’ailleurs » : d’une famille, d’une langue, d’un pays, d’un rêve.À partir de contes du monde et de souvenirs réels, les enfants seront invités à inventer des « Contes d’Origine » imaginaires.Dates : du 13 au 17 juilletPublics : 15 jeunes de 8/11 ansLieu/asso partenaire : association Môm’NantesIntervenante : Mercedes ALFONSO, conteuseInscriptions : auprès de Môm’Nantes ( tarif selon quotient familial)

Môm’Nantes Nantes 44100



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