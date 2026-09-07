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Veillée au coin feu, Chalet de la Malmaison, Pontarlier

vendredi 2 octobre 2026 · Chalet de la Malmaison · Pontarlier

Veillée au coin feu, Chalet de la Malmaison, Pontarlier

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Chalet de la Malmaison
Adresse
Chalet de la Malmaison
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
Inscriptions à partir du jeudi 17 septembre, places limitées.

Veillée au coin feu Vendredi 2 octobre, 18h30 Chalet de la Malmaison Doubs

Inscriptions à partir du jeudi 17 septembre, places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

La nuit, La chaleur du feu, une bonne tisane et le plaisir d’écouter ou de raconter des histoires avec l’équipe de la médiathèque.
Adultes et enfants partir de 8 ans.

Chalet de la Malmaison Chalet de la Malmaison Pontarlier 25300 Pareuses-Lavaux-Étraches Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.81.38.81.37 »}]
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Équipe de la Médiathèque

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