Veillée au coin feu, Chalet de la Malmaison, Pontarlier

Informations pratiques

Veillée au coin feu Vendredi 2 octobre, 18h30 Chalet de la Malmaison Doubs

Inscriptions à partir du jeudi 17 septembre, places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

La nuit, La chaleur du feu, une bonne tisane et le plaisir d’écouter ou de raconter des histoires avec l’équipe de la médiathèque.

Adultes et enfants partir de 8 ans.

Chalet de la Malmaison Chalet de la Malmaison Pontarlier 25300 Pareuses-Lavaux-Étraches Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.81.38.81.37 »}]

Biblis en folie 2026

Équipe de la Médiathèque