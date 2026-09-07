Veillée au coin feu, Chalet de la Malmaison, Pontarlier
vendredi 2 octobre 2026 · Chalet de la Malmaison · Pontarlier
Informations pratiques
Veillée au coin feu Vendredi 2 octobre, 18h30 Chalet de la Malmaison Doubs
Inscriptions à partir du jeudi 17 septembre, places limitées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00
La nuit, La chaleur du feu, une bonne tisane et le plaisir d’écouter ou de raconter des histoires avec l’équipe de la médiathèque.
Adultes et enfants partir de 8 ans.
Chalet de la Malmaison Chalet de la Malmaison Pontarlier 25300 Pareuses-Lavaux-Étraches Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03.81.38.81.37 »}]
Biblis en folie 2026
Équipe de la Médiathèque
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