Veillée contée avec Tortequesne La Reine des Vents Maison des Sources Tréhorenteuc

Informations pratiques

Tréhorenteuc

Veillée contée avec Tortequesne La Reine des Vents

Maison des Sources 3 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:00:00

fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Contes fantastiques, monstres et créatures étranges ! Au fil de ses voyages, Tortequesne a collecté les récits et les témoignages sur les créatures les plus surprenantes et les rencontres les plus perturbantes. Rencontrez avec lui la Reine Hippogriffe, découvrez comment quatre musiciens se retrouvent à affronter un dragon et prenez garde à la Dame Sans Merci.

A 20h30. Réservation conseillée. A partir de 8 ans. .

Maison des Sources 3 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 01 43 40 28

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English :

L’événement Veillée contée avec Tortequesne La Reine des Vents Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-08-12 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande