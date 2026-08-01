Veillée contée avec Tortequesne La Reine des Vents Maison des Sources Tréhorenteuc
vendredi 28 août 2026 · Maison des Sources · Tréhorenteuc
Informations pratiques
Tréhorenteuc
Veillée contée avec Tortequesne La Reine des Vents
Maison des Sources 3 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28 19:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Contes fantastiques, monstres et créatures étranges ! Au fil de ses voyages, Tortequesne a collecté les récits et les témoignages sur les créatures les plus surprenantes et les rencontres les plus perturbantes. Rencontrez avec lui la Reine Hippogriffe, découvrez comment quatre musiciens se retrouvent à affronter un dragon et prenez garde à la Dame Sans Merci.
A 20h30. Réservation conseillée. A partir de 8 ans. .
Maison des Sources 3 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 01 43 40 28
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English :
L’événement Veillée contée avec Tortequesne La Reine des Vents Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-08-12 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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