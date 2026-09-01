Veillée contée La Bresse

Informations pratiques

La Bresse

Veillée contée

7A rue de la Clairie La Bresse Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

L’exposition sera ponctuée d’une veillée contée vendredi 18 septembre à 20h00. Les conteurs: Odile Germain et Pierre Camatte.

Programme • Voyage au pays des arbres de J.M.G. Le Clézio • Devenir chevreuil de Tony Durand • De quelle couleur est le vent ? d’Anne Herbauts •

Formée à l’École de l’Image à Épinal, Odile Germain a suivi l’enseignement d’Annie Tremsal Garillon pendant dix ans et a séjourné deux ans sur le territoire de création artistique et poétique, en lien étroit avec la nature, des artistes Claudie et Francis Hunzinger. Sa passion pour le dessin et la peinture et le désir de transmission l’ont amenée à devenir éducatrice auprès de jeunes enfants porteurs d’un handicap et art-thérapeute. La peinture devient alors un moyen d’expression, un langage non-verbal.Tout public

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7A rue de la Clairie La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 3 29 62 65 95 maisondelabresse@labresse.fr

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English :

The exhibition will feature a storytelling evening on Friday, September 18, at 8:00 p.m. Storytellers: Odile Germain and Pierre Camatte.

Program: ? *Journey to the Land of Trees* by J.M.G. Le Clézio *Becoming a Deer* by Tony Durand *What Color Is the Wind?* by Anne Herbauts *

Trained at the École de l’Image in Épinal, Odile Germain studied under Annie Tremsal Garillon for ten years and spent two years in the artistic and poetic creative space—closely connected to nature—of artists Claudie and Francis Hunzinger. Her passion for drawing and painting, along with her desire to share her knowledge, led her to become an educator working with young children with disabilities and an art therapist. Painting thus became a means of expression—a nonverbal language.

L’événement Veillée contée La Bresse a été mis à jour le 2026-09-01 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES