Informations pratiques

Orist

Veillée contée La souvenante

40 Allée du Fronton Orist Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Avec ses cartes mystérieuses et ses jeux décalés, iia réveille des chemins de mémoire, de rires partagés, et d’inventions poétique. La souvenante questionne, chante, raconte, ouvre des espaces sensitifs.​

Public ados-adultes

Gratuit, sur réservation

Avec ses cartes mystérieuses et ses jeux décalés, iia réveille des chemins de mémoire, de rires partagés, et d’inventions poétique. La souvenante questionne, chante, raconte, ouvre des espaces sensitifs.​

Public ados-adultes

Gratuit, sur réservation .

40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr

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English : Veillée contée La souvenante

With her mysterious cards and whimsical games, she awakens paths of memory, shared laughter, and poetic inventiveness. The storyteller asks questions, sings, tells tales, and opens up spaces for the senses.

Audience: teens and adults

Free, by reservation

L’événement Veillée contée La souvenante Orist a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans