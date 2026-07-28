Veillée contée La souvenante Orist
vendredi 16 octobre 2026 · Orist
Informations pratiques
Orist
Veillée contée La souvenante
40 Allée du Fronton Orist Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Avec ses cartes mystérieuses et ses jeux décalés, iia réveille des chemins de mémoire, de rires partagés, et d’inventions poétique. La souvenante questionne, chante, raconte, ouvre des espaces sensitifs.
Public ados-adultes
Gratuit, sur réservation
Avec ses cartes mystérieuses et ses jeux décalés, iia réveille des chemins de mémoire, de rires partagés, et d’inventions poétique. La souvenante questionne, chante, raconte, ouvre des espaces sensitifs.
Public ados-adultes
Gratuit, sur réservation .
40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06 mediaorist@orange.fr
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English : Veillée contée La souvenante
With her mysterious cards and whimsical games, she awakens paths of memory, shared laughter, and poetic inventiveness. The storyteller asks questions, sings, tells tales, and opens up spaces for the senses.
Audience: teens and adults
Free, by reservation
L’événement Veillée contée La souvenante Orist a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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