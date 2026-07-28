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AGENDA · Orist

Veillée contée La souvenante Orist

vendredi 16 octobre 2026 · Orist

Veillée contée La souvenante Orist

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
40 Allée du Fronton
Ville
40300 Orist
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Orist

Veillée contée La souvenante

40 Allée du Fronton Orist Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Avec ses cartes mystérieuses et ses jeux décalés, iia réveille des chemins de mémoire, de rires partagés, et d’inventions poétique. La souvenante questionne, chante, raconte, ouvre des espaces sensitifs.​
Public ados-adultes
Gratuit, sur réservation
Avec ses cartes mystérieuses et ses jeux décalés, iia réveille des chemins de mémoire, de rires partagés, et d’inventions poétique. La souvenante questionne, chante, raconte, ouvre des espaces sensitifs.​
Public ados-adultes
Gratuit, sur réservation   .

40 Allée du Fronton Orist 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 80 06  mediaorist@orange.fr

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English : Veillée contée La souvenante

With her mysterious cards and whimsical games, she awakens paths of memory, shared laughter, and poetic inventiveness. The storyteller asks questions, sings, tells tales, and opens up spaces for the senses.
Audience: teens and adults
Free, by reservation

L’événement Veillée contée La souvenante Orist a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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