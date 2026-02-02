Informations pratiques

Kunheim

Veillée de Noël

Kunheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-24 18:00:00

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-24

Les paroisses catholique et protestante de Kunheim célébreront leur traditionnelle veillée œcuménique de Noël avec la participation des enfants des paroisses, la chorale Joie de chanter et l’harmonie Echo du Rhin . 0 .

Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 40

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English :

L’événement Veillée de Noël Kunheim a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach