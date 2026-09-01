Veillée de Noël musicale et messe de Minuit Thann
vendredi 25 décembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Veillée de Noël musicale et messe de Minuit
Place Joffre Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-24 23:30:00
fin : 2026-12-24
Date(s) :
2026-12-24
Veillée de Noël musicale suivie de la messe de Minuit, un moment chaleureux à partager en famille, entre chants, musique et ambiance festive de Noël.
Venez assister à la veillée de Noël musicale, suivie de la messe de Minuit. Un rendez-vous festif et chaleureux pour partager en famille ou entre amis la magie des fêtes, entre chants traditionnels, musique et ambiance lumineuse qui plonge chacun dans l’esprit de Noël. .
Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20
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English :
A musical Christmas Eve followed by midnight mass, a warm moment to share with the whole family, with carols, music and a festive Christmas atmosphere.
L’événement Veillée de Noël musicale et messe de Minuit Thann a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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