Informations pratiques

Thann

Veillée de Noël musicale et messe de Minuit

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-24 23:30:00

fin : 2026-12-24

Date(s) :

2026-12-24

Veillée de Noël musicale suivie de la messe de Minuit, un moment chaleureux à partager en famille, entre chants, musique et ambiance festive de Noël.

Venez assister à la veillée de Noël musicale, suivie de la messe de Minuit. Un rendez-vous festif et chaleureux pour partager en famille ou entre amis la magie des fêtes, entre chants traditionnels, musique et ambiance lumineuse qui plonge chacun dans l’esprit de Noël. .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

A musical Christmas Eve followed by midnight mass, a warm moment to share with the whole family, with carols, music and a festive Christmas atmosphere.

L’événement Veillée de Noël musicale et messe de Minuit Thann a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay