VEILLÉE D’OUTRE-MER La Paillette Rennes
VEILLÉE D’OUTRE-MER La Paillette Rennes mercredi 10 juin 2026.
VEILLÉE D’OUTRE-MER La Paillette Rennes Mercredi 10 juin, 18h00, 19h30 Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
De la Guyane à Wallis-et-Futuna, en passant par la Nouvelle-Calédonie, ce spectacle est une invitation à naviguer d’un conte à un autre : poisson magique, coquillage mangeur d’orteil, etc…
De la Guyane à Wallis-et-Futuna, en passant par Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie, ce spectacle est une invitation à naviguer d’un conte à un autre. On y croisera une petite fille amie avec un poisson magique, un pêcheur malchanceux, un coquillage mangeur d’orteil, un roi orgueilleux et une princesse trop curieuse.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-10T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-10T20:10:00.000+02:00
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http://la-paillette.net
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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