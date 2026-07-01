Informations pratiques

Boutx

VEILLÉE EN ALTITUDE

CABANE DE L’ESCALETTE Boutx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Une soirée en trois temps dès 18h30 une pièce de théâtre, un concert et la projection d’un film en plein air

Une soirée en trois temps

Une pièce de théâtre en plein air, Montanhar récit conté et chanté d’une ascension, d’après Le Mont Analogue de René Daumal –

Un concert pour les couchers de soleil en montagne par u̶n̶d̶u̶d̶e̶, puis à la tombée de la nuit la projection en plein air du film Souvenirs du Mont-Salomé de Lionel Ueberschlag.

Accès depuis le parking du Col de Menté à 18h environ 30 minutes de marche.

Auberge espagnole, prenez à boire et à manger, ainsi que vos doudounes et lampes torches une soirée à vivre équipée pour la nuit.

Possibilité de bivouaquer sous les étoiles.

Film Souvenirs du Mont-Salomé de Lionel Ueberschlag (25’, 2025 Belgique)

Salomé, acousticienne, est appelée dans un petit village des Vosges. Équipée de son enregistreur et de ses micros, elle mène une enquête sur de mystérieuses sonorités qui incommodent les habitants depuis des mois. Mais Salomé s’apprête à découvrir un monde invisible, trace du présent et du passé…

Sur réservation .

CABANE DE L’ESCALETTE Boutx 31440 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An evening in three parts starting at 6:30 p.m.: a play, a concert, and an outdoor movie screening

L’événement VEILLÉE EN ALTITUDE Boutx a été mis à jour le 2026-07-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE