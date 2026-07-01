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AGENDA · Boutx

YOGA SOLO Boutx

vendredi 17 juillet 2026 · Boutx

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
STATION DU MOURTIS
Ville
31160 Boutx
Département
Haute-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Boutx

YOGA SOLO

STATION DU MOURTIS Boutx Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Profitez d’un moment de relaxation en pleine nature
9h30 Yoga

Réservation obligatoire par téléphone. 12  .

STATION DU MOURTIS Boutx 31160 Haute-Garonne Occitanie   parallele.association@gmail.com

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English :

Enjoy a moment of relaxation surrounded by nature

L’événement YOGA SOLO Boutx a été mis à jour le 2026-07-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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