Informations pratiques

Boutx

YOGA SOLO

STATION DU MOURTIS Boutx Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Profitez d’un moment de relaxation en pleine nature

9h30 Yoga

Réservation obligatoire par téléphone. 12 .

STATION DU MOURTIS Boutx 31160 Haute-Garonne Occitanie parallele.association@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a moment of relaxation surrounded by nature

L’événement YOGA SOLO Boutx a été mis à jour le 2026-07-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE