Veillée La Symphonie des chauves-souris Loireauxence
Veillée La Symphonie des chauves-souris Loireauxence samedi 13 juin 2026.
Loireauxence
Veillée La Symphonie des chauves-souris
La Mabiterie Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Veillée et spectacle en pleine nature à Varades
Batman est un chaman ! La compagnie Mycélium propose d’entrer en communication, plus précisément d’échanger des signes, avec les chauves-souris à travers un dispositif innovant de détecteur d’ultrasons permettant de chanter et de faire de la musique avec elles. Entre science joyeuse, textes poétiques et musique électronique, La Symphonie des chauves-souris est à la fois une veillée initiatique et une expérience réelle de contact avec d’autres espèces, qui nous invite à prendre conscience de la beauté d’autres manières d’exister.
Dès 18h30 animations en plein air
Ateliers et expositions avec le MAT, Ancenis BD
Ouverture de la ludothèque Atout Jeu,
Film et table ronde avec Péricles,
Lecture avec Patrimoine d’hier pour demain,
Les livres en voyage avec Biblio’Fil…
Spectacle à 22h15 (Cie Mycélium) dès 6 ans
Gratuit. Bar et food truck sur place. .
La Mabiterie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Wild night and show in Varades
L’événement Veillée La Symphonie des chauves-souris Loireauxence a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT44
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