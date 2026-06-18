Veillée loups-garous +8 ans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Veillée loups-garous +8 ans Atelier pour enfants Chez Tatie Granville vendredi 10 juillet 2026.
Granville
Veillée loups-garous +8 ans
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 21:15:00
Date(s) :
2026-07-10
Dans l’Est sauvage, le petit hameau de Thiercelieux est devenu la proie des Loups-Garous. Chaque nuit, ils dévorent un villageois. Le jour, ils essaient de masquer leur identité. Démasquez les loups-garous qui terrorisent le hameau de Thiercelieux !
Durant cette veillée, nous jouerons au jeu de rôles Loups-Garous , jeu qui permet d’allier l’art de la persuasion, de la stratégie et de la discrétion.
Un verre et des gourmandises seront offerts à la fin de la veillée.
Pour les plus de 8 ans et adultes qui souhaitent partager le moment. .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Veillée loups-garous +8 ans
L’événement Veillée loups-garous +8 ans Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer
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