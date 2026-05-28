Vélo-balade à la découverte du patrimoine de Montferrand, Place Louis-Deteix, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Vélo-balade à la découverte du patrimoine de Montferrand Dimanche 20 septembre, 09h30 Place Louis-Deteix Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Découvrir le patrimoine de Montferrand de façon ludique et sportive. Enfourchez votre vélo et parcourez les rues de la ville ans avec Vélo-Cité 63 et un guide conférencier, en contemplant les richesses architecturales et patrimoniales qui la composent. Du XIIe siècle au XXIe siècle, ce sont neuf siècles d’histoire qui défilent devant vous.

Départ : Parvis du musée d’art Roger-Quilliot, place Louis-Deteix

Ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte.

Place Louis-Deteix Place Louis-Deteix 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Montferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]

Découvrir le patrimoine de Montferrand de façon ludique et sportive. Enfourchez votre vélo et parcourez les rues de la ville ans avec Vélo-Cité 63 et un guide conférencier, en contemplant les et qui …