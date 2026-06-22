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Vélo en Fête animations familiale et culturelle autour du vélo Jardin partagé du Tennis Le Creusot

Vélo en Fête animations familiale et culturelle autour du vélo Jardin partagé du Tennis Le Creusot samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Jardin partagé du Tennis
Adresse
22 Rue Maria Vérone
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

Vélo en Fête animations familiale et culturelle autour du vélo

Jardin partagé du Tennis 22 Rue Maria Vérone Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Après midi d’animations familiales et culturelles autour du vélo (toutes animations gratuites)

– Atelier participatif de réparation de vélo de 16h à 19h
>>> Venez avec votre vélo, on vous aide à le réparer. Vente de petites pièces sur place en cas de besoin.

– Concert Piano Vélo de 19h à 20h30
>>>Concert piano/voix conte musical le début du monde
>>> La compagnie fait un tour de France en transportant le piano sur une remorque, et fera une pause au Creusot ce 4 juillet ! Gratuit (participation libre, chapeau)

– Repas partagé de 20h30 à 21h30
>>> Venez avec votre pique nique, partageons ensemble un moment convivial.
>>> Pas de buvette ni de restauration sur place.

– Cinéma en plein air avec Ciné Cyclo de 21h45 à 23h
>>> Projection de films familiaux autour du vélo
>>> Projection participative > quelqu’un doit pédaler pour faire fonctionner la projection

IMPORTANT repli à la NEF en cas de mauvais temps ou de canicule   .

Jardin partagé du Tennis 22 Rue Maria Vérone Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 52 06 90 09 

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English : Vélo en Fête animations familiale et culturelle autour du vélo

L’événement Vélo en Fête animations familiale et culturelle autour du vélo Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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