Vélo en Fête animations familiale et culturelle autour du vélo Jardin partagé du Tennis Le Creusot samedi 4 juillet 2026.

Le Creusot

Vélo en Fête animations familiale et culturelle autour du vélo

Jardin partagé du Tennis 22 Rue Maria Vérone Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Après midi d’animations familiales et culturelles autour du vélo (toutes animations gratuites)

– Atelier participatif de réparation de vélo de 16h à 19h

>>> Venez avec votre vélo, on vous aide à le réparer. Vente de petites pièces sur place en cas de besoin.

– Concert Piano Vélo de 19h à 20h30

>>>Concert piano/voix conte musical le début du monde

>>> La compagnie fait un tour de France en transportant le piano sur une remorque, et fera une pause au Creusot ce 4 juillet ! Gratuit (participation libre, chapeau)

– Repas partagé de 20h30 à 21h30

>>> Venez avec votre pique nique, partageons ensemble un moment convivial.

>>> Pas de buvette ni de restauration sur place.

– Cinéma en plein air avec Ciné Cyclo de 21h45 à 23h

>>> Projection de films familiaux autour du vélo

>>> Projection participative > quelqu’un doit pédaler pour faire fonctionner la projection

IMPORTANT repli à la NEF en cas de mauvais temps ou de canicule .

Jardin partagé du Tennis 22 Rue Maria Vérone Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 52 06 90 09

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English : Vélo en Fête animations familiale et culturelle autour du vélo

L’événement Vélo en Fête animations familiale et culturelle autour du vélo Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)