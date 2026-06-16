Échos L’arc Le Creusot

Le Creusot

Échos

L’arc Espace François Mietterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Spectacle de l’École de danse Marine Ray

Que renferme cette mystérieuse boîte ? Nul ne le sait vraiment… Une chose est certaine elle ouvrira la porte à cinq univers singuliers où la danse devient le langage de l’imaginaire.

Samedi

Ouverture des portes à 19h30 Début du spectacle à 20h Durée 1h30 sans entracte Placement Libre.

Billetterie sur place à 19h le soir-même.

N.B. privilégiez espèces ou chèques ,paiement par CB incertain le soir-même.

Pour se restaurer restauration/snack/bar avant et après le spectacle assurés par le restaurant-brasserie l’Entracte (réservation tables conseillées pour le confort de tous).

Dimanche

Ouverture des portes à 16h30 Début du spectacle à 17h Durée 1h30 sans entracte- Placement Libre.

Billetterie sur place à 16h.

N.B. privilégiez espèces ou chèques ,paiement par CB incertain le soir-même.

Buvette sur place au bar de L’arc. .

L’arc Espace François Mietterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 39 56 84 eddmarineraypro@orange.fr

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English : Échos

L’événement Échos Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-10 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II