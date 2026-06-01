Journée départementale des solidarités Hub & Go Le Creusot

Le Creusot

Journée départementale des solidarités

Hub & Go 72 avenue Jean Jaurès Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 09:00:00

fin : 2026-06-23 19:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Serious games, ateliers de sensibilisation, théâtre… Le 23 juin au Creusot, les solidarités se vivent autrement.

Comment faire face à des difficultés de logement, d’emploi, de mobilité, de budget ou d’accès aux droits ? Et comment, à son échelle, chacun peut-il agir concrètement ? C’est autour de ces questions que se tiendra la Journée départementale des solidarités.

Portée par la préfecture, le conseil départemental, le Medef et la CPME de Saône-et-Loire, cette journée rassemblera plus de 50 intervenants et exposants — associations, institutions, opérateurs publics, entreprises.

À travers des animations, des conférences, des serious games et des temps de rencontre, les visiteurs pourront découvrir autrement les aides et dispositifs proposés par les acteurs sociaux, sur plusieurs thématiques accès aux droits, budget, santé, alimentation, emploi, inclusion, autonomie et logement.

Parmi les temps forts de l’après-midi, une table ronde consacrée à l’engagement des entreprises réunira dirigeants, réseaux économiques et structures engagées pour partager leurs expériences et les différentes façons dont le monde économique peut prendre part aux solidarités locales.

Avec le soutien du Crédit agricole, de Solaal, de la Chambre d’agriculture et du collectif IGBC, un repas solidaire sera proposé à la mi-journée, sur participation financière. Les bénéfices seront reversés à des associations d’aide alimentaire locales pour l’achat de produits auprès de producteurs du territoire.

La journée se poursuivra en soirée au château de la Verrerie, avec la représentation théâtrale Empreintes sur le chemin de la Compagnie Rêver tout haut — un spectacle qui raconte l’entraide, le voyage sans retour et le désir d’une vie nouvelle (17h45–19h). .

Hub & Go 72 avenue Jean Jaurès Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journée départementale des solidarités

L’événement Journée départementale des solidarités Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II