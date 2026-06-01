Fête de la musique Le Creusot samedi 20 juin 2026.

Le Creusot

Fête de la musique

Plusieurs lieux en ville Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

La Fête de la Musique fait vibrer Le Creusot avec deux jours de concerts, d’animations et de convivialité pour tous les goûts !

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Plusieurs lieux en ville Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)