Fête de la musique Le Creusot
Fête de la musique Le Creusot samedi 20 juin 2026.
Le Creusot
Fête de la musique
Plusieurs lieux en ville Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
La Fête de la Musique fait vibrer Le Creusot avec deux jours de concerts, d’animations et de convivialité pour tous les goûts !
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Plusieurs lieux en ville Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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