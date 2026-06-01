Dédicace Candice Zucchelli Les Carnets de Phileas Le Creusot
Dédicace Candice Zucchelli Les Carnets de Phileas Le Creusot samedi 20 juin 2026.
Le Creusot
Dédicace Candice Zucchelli
Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez découvrir l’album jeunesse Pomme de Bidouille en présence de son illustratrice, Candice Zucchelli.
Un album trop mignon sur l’amitié et la différence. .
Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 78 50 85 contact@lescarnetsdephileas.com
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English : Dédicace Candice Zucchelli
L’événement Dédicace Candice Zucchelli Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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