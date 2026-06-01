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Dédicace Candice Zucchelli Les Carnets de Phileas Le Creusot

Dédicace Candice Zucchelli Les Carnets de Phileas Le Creusot samedi 20 juin 2026.

Lieu : Les Carnets de Phileas

Adresse : 22 rue Maréchal Leclerc

Ville : 71200 Le Creusot

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Le Creusot

Dédicace Candice Zucchelli

Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez découvrir l’album jeunesse Pomme de Bidouille en présence de son illustratrice, Candice Zucchelli.
Un album trop mignon sur l’amitié et la différence.   .

Les Carnets de Phileas 22 rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 78 50 85  contact@lescarnetsdephileas.com

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English : Dédicace Candice Zucchelli

L’événement Dédicace Candice Zucchelli Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-01 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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