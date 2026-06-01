Salon d’art photographique Salle d’exposition de L’Arc Le Creusot

Le Creusot

Salon d’art photographique

Salle d’exposition de L’Arc Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Plus de vingt adhérents exposent leurs séries.

La Fédération Française de Photographies sera invitée d’honneur avec 3 séries prestige

– photos culinaires

– Grand prix créativité 2023

– Coupe du monde FIAP NB 2024 .

Salle d’exposition de L’Arc Espace François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 73 65 61 photoclub.lecreusot@gmail.com

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English : Salon d’art photographique

L’événement Salon d’art photographique Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-05 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II