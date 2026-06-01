Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon d’art photographique Salle d’exposition de L’Arc Le Creusot

Salon d’art photographique Salle d’exposition de L’Arc Le Creusot samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle d'exposition de L'Arc

Adresse : Espace François Mitterrand

Ville : 71200 Le Creusot

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Le Creusot

Salon d’art photographique

Salle d’exposition de L’Arc Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Plus de vingt adhérents exposent leurs séries.
La Fédération Française de Photographies sera invitée d’honneur avec 3 séries prestige
– photos culinaires
– Grand prix créativité 2023
– Coupe du monde FIAP NB 2024   .

Salle d’exposition de L’Arc Espace François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 73 65 61  photoclub.lecreusot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon d’art photographique

L’événement Salon d’art photographique Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-05 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

À voir aussi à Le Creusot (Saône-et-Loire)