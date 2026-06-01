Salon d’art photographique Salle d’exposition de L’Arc Le Creusot
Salon d’art photographique Salle d’exposition de L’Arc Le Creusot samedi 27 juin 2026.
Le Creusot
Salon d’art photographique
Salle d’exposition de L’Arc Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Plus de vingt adhérents exposent leurs séries.
La Fédération Française de Photographies sera invitée d’honneur avec 3 séries prestige
– photos culinaires
– Grand prix créativité 2023
– Coupe du monde FIAP NB 2024 .
Salle d’exposition de L’Arc Espace François Mitterrand Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 73 65 61 photoclub.lecreusot@gmail.com
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English : Salon d’art photographique
L’événement Salon d’art photographique Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-05 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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