Portes ouvertes et pratique danse offerte Préau de l’école Charles de Gaulle Le Creusot jeudi 18 juin 2026.

Le Creusot

Portes ouvertes et pratique danse offerte

Préau de l’école Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Que vous soyez danseur-se débutant, intermédiaire, avancé ou simplement curieux-se, seul-e ou en couple, vous pourrez vous renseigner et découvrir divers styles de danses tels le Rock’n roll, les danses latinos (Bachata, Salsa, Kizomba), les danses en ligne (Medley solo) ou encore le West Coast Swing.

C’est à partir de 18h jusqu’à 21h, le jeudi 18 juin 2026, au préau de l’école Charles de Gaulle, place Charles de Gaulle, au Creusot (parking et places gratuites tout autour).

Et si vous le souhaitez, vous pouvez participer gratuitement à la dernière pratique dansante élève, ce même jour même créneau, même endroit, dans une ambiance conviviale et chaleureuse autour de boissons et grignotages offerts. Vous verrez ainsi l’évolution des anciens élèves. Vous pourrez également vous exercer avec nous. ;-)

On vous attend avec le sourire et la bonne humeur ! .

Préau de l’école Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 14 02 27 n.mansouri71@gmail.com

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L’événement Portes ouvertes et pratique danse offerte Le Creusot a été mis à jour le 2026-06-12 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II