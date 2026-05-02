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Vélo en Sienne, Château de Regnéville sur mer, Regnéville-sur-Mer

Vélo en Sienne, Château de Regnéville sur mer, Regnéville-sur-Mer

Vélo en Sienne, Château de Regnéville sur mer, Regnéville-sur-Mer samedi 2 mai 2026.

Lieu : Château de Regnéville sur mer

Adresse : regneville sur mer 2 route des Fours à chaux

Ville : 50590 Regnéville-sur-Mer

Département : Manche

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Vélo en Sienne Samedi 2 mai, 13h00, 20h00 Château de Regnéville sur mer Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T13:00:00+02:00 – 2026-05-02T13:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T20:00:00+02:00 – 2026-05-02T20:30:00+02:00

Balades découvertes et grande balade familiale en musique.

Château de Regnéville sur mer regneville sur mer 2 route des Fours à chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 45 31 28 »}]
Balades découverte et familiale du village

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