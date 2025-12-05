Vélo, p’tit pot, dodo, Bibliothèque Vivian Maier, Grenoble

Informations pratiques

Vélo, p’tit pot, dodo Vendredi 2 octobre, 17h30 Bibliothèque Vivian Maier Isère

gratuit, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Venez découvrir des marionnettes, décors et kamishibaïs créés par des bibliothécaires inventives pour vous faire partager leurs histoires préférées.

Bibliothèque Vivian Maier 12 Allée Charles Pranard, 38100 Grenoble, France Grenoble 38100 Secteur 5 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476865200 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-teisseire-malherbe.aspx La bibliothèque Vivian Maier, construite en 2009, dispose d’un bâtiment moderne, accueillant et fonctionnel. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, propice aux échanges, l’équipe vous y accueille pour lire, découvrir, jouer, étudier, travailler, rêver… Tram A : arrêt Malherbe. Bus C4 et C5 : arrêt Teisseire. Parkings gratuits à proximité / Pistes cyclables.

Biblis en folie 2026

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