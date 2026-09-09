Vélorution Parc de la Victoire Millau
samedi 3 octobre 2026 · Parc de la Victoire · Millau
Informations pratiques
Millau
Vélorution
Parc de la Victoire Association In’Vd Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Une vélorution pour encourager la pratique du vélo utilitaire au quotidien et favoriser l’aménagement cyclable de l’espace public
Ouvert à tous parcours adapté, familial et facile de 3 kms environ au rythme des enfants
Accueil des cyclistes à partir de 16h30 dans le parc de la Victoire
Arrivée à l’Ile de la Maladrerie pour une soirée festive, conviviale et engagée restauration producteurs, concerts, Ateliers participatifs
Un cortège festif vélos décorés et cyclistes déguisés, animations musicales
Venez nombreux !
Rejoignez la Vélorution de Millau pour que Millau devienne cyclable !
Enfants, familles, vélotaffeurs, vététistes… que vous rouliez en cargo, en gravel, en vélo de route ou de voyage, rendez-vous samedi 3 octobre 2026 à 16h30 pour rouler ensemble !
LES VÉLORUTIONS, C’EST QUOI ?
Ce sont des manifestations festives et revendicatives qui visent à sensibiliser à l’importance du vélo comme moyen de transport pratique, sain et convivial. Elles défendent une place plus importante du vélo dans la ville et invitent à repenser le partage de l’espace public, aujourd’hui largement consacré à la voiture. Les participants revendiquent notamment la possibilité de se déplacer à vélo au quotidien dans des conditions sûres et confortables, grâce à des aménagements cyclables adaptés.
PROGRAMME 2026
RDV au Parc de la Victoire, à 16h30, samedi 3 octobre pour un tour de ville festif, convivial et accessible à toutes et tous, dans la bonne humeur et en mobilité douce
Balade de 3km
Rythme tranquille
Ouvert à toutes et tous, quel que soit l’âge ou le type de vélo !
Et si vous avez envie de mettre l’ambiance, n’hésitez pas à apporter votre enceinte et vos morceaux préférés !
Arrivée à La Maladrerie farçou, soupe, bière ou jus de pomme, au choix ! Des produits privilégiant l’économie circulaire, le bio et les circuits courts. Et parce qu’une Vélorution, ça se fête aussi la soirée se poursuivra en musique avec des concerts .
Parc de la Victoire Association In’Vd Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 13 47 00 55 perrine477@hotmail.com
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English :
L’événement Vélorution Millau a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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