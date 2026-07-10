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Vendredi des Fabriques – Cie Skanda : Mawu Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

vendredi 30 octobre 2026 · Fabrique Chantenay-Bellevue (La) · Nantes

Vendredi des Fabriques – Cie Skanda : Mawu Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Fabrique Chantenay-Bellevue (La)
Adresse
30 Boulevard de la Liberté
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 19:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99 

Cette pièce naît du désir de retrouver ce lien invisible, d’habiter cette vibration qui traverse les corps et les êtres. Dans un monde qui se déconnecte de soi, des autres et du vivant. Mawu se dessine comme un acte de reliance et de résistance, une tentative de réenchanter notre rapport au monde.

Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr


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