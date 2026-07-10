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Vendredi des Fabriques – Cie Skanda : Mawu Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Nantes
vendredi 30 octobre 2026 · Fabrique Chantenay-Bellevue (La) · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 19:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99
Cette pièce naît du désir de retrouver ce lien invisible, d’habiter cette vibration qui traverse les corps et les êtres. Dans un monde qui se déconnecte de soi, des autres et du vivant. Mawu se dessine comme un acte de reliance et de résistance, une tentative de réenchanter notre rapport au monde.
Fabrique Chantenay-Bellevue (La) Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 65 67 http://www.lafabrique.nantes.fr
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