Informations pratiques

Veules-les-Roses

Vendredis du Patrimoine

Salle Anaïs Aubert- Place des Ecossais Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Conférence les vendredis du patrimoine .

Le thème sera précisé ultérieurement.

A 20h30 au cinéma salle Anaïs Aubert. .

Salle Anaïs Aubert- Place des Ecossais Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 65 16 58 postmaster@aspv-veules.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vendredis du Patrimoine

L’événement Vendredis du Patrimoine Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre