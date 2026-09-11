Vendredis du Patrimoine Veules-les-Roses
vendredi 9 octobre 2026 · Veules-les-Roses
Informations pratiques
Veules-les-Roses
Vendredis du Patrimoine
Salle Anaïs Aubert- Place des Ecossais Veules-les-Roses Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Conférence les vendredis du patrimoine .
Le thème sera précisé ultérieurement.
A 20h30 au cinéma salle Anaïs Aubert. .
Salle Anaïs Aubert- Place des Ecossais Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 65 16 58 postmaster@aspv-veules.fr
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English : Vendredis du Patrimoine
L’événement Vendredis du Patrimoine Veules-les-Roses a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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