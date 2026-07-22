VENDREDIS GRATUITS | Spectacle Les Fantômes du musée Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre Méru

Informations pratiques

Méru

VENDREDIS GRATUITS | Spectacle Les Fantômes du musée Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 14:30:00

fin : 2026-08-28 17:30:00

Date(s) :

2026-08-28

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

– Vendredi 28 août, pour clôturer la saison des Vendredis Gratuits, partez à la rencontre des Fantômes du Musée, une expérience originale qui mêle histoire, théâtre et découverte du patrimoine, présentée par la Cie les 3 Coups l’Œuvre.

Le temps d’une journée, les esprits qui habitent les lieux sortent de l’ombre et prennent vie pour faire voyager les visiteurs à travers les époques. Véritables âmes du musée, ces personnages fantomatiques invitent petits et grands à découvrir autrement les histoires qui ont façonné le lieu.

Au fil de cette déambulation pleine de surprises, revivez la grève des Boutonniers, accompagnez le célèbre M. Minelle et son équipe lors d’un inventaire pas comme les autres, découvrez le quotidien des lavandières, puis laissez-vous entraîner dans une séance de lèche-vitrine aux côtés d’acheteuses d’éventails passionnées.

Entre anecdotes, rencontres insolites et moments théâtralisés, Les Fantômes du Musée offrent une manière ludique et vivante de redécouvrir les collections et les savoir-faire qui font l’identité du musée.

Un dernier après-midi des Vendredis Gratuits placée sous le signe de l’imaginaire, de la curiosité et du partage, pour petits comme pour grands.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France.

À la recherche d’un moment de détente et de découverte en famille ? Cet été, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru vous invite à profiter de ses Vendredis Gratuits !

Chaque vendredi après-midi, en plus des spectacles proposés, le musée s’anime avec des visites guidées spontanées, des animations et des démonstrations autour de ses savoir-faire uniques. Une belle occasion de (re)découvrir gratuitement le musée dans une ambiance vivante et conviviale.

– Vendredi 28 août, pour clôturer la saison des Vendredis Gratuits, partez à la rencontre des Fantômes du Musée, une expérience originale qui mêle histoire, théâtre et découverte du patrimoine, présentée par la Cie les 3 Coups l’Œuvre.

Le temps d’une journée, les esprits qui habitent les lieux sortent de l’ombre et prennent vie pour faire voyager les visiteurs à travers les époques. Véritables âmes du musée, ces personnages fantomatiques invitent petits et grands à découvrir autrement les histoires qui ont façonné le lieu.

Au fil de cette déambulation pleine de surprises, revivez la grève des Boutonniers, accompagnez le célèbre M. Minelle et son équipe lors d’un inventaire pas comme les autres, découvrez le quotidien des lavandières, puis laissez-vous entraîner dans une séance de lèche-vitrine aux côtés d’acheteuses d’éventails passionnées.

Entre anecdotes, rencontres insolites et moments théâtralisés, Les Fantômes du Musée offrent une manière ludique et vivante de redécouvrir les collections et les savoir-faire qui font l’identité du musée.

Un dernier après-midi des Vendredis Gratuits placée sous le signe de l’imaginaire, de la curiosité et du partage, pour petits comme pour grands.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de L’été culturel , manifestation à l’initiative du Ministère de la Culture et bénéficie du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France. .

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 contact@musee-nacre.fr

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English :

Looking for a chance to relax and explore with your family? This summer, the Museum of Mother-of-Pearl and Inlay Art in Méru invites you to take advantage of its Free Fridays!

Every Friday afternoon, in addition to the scheduled shows, the museum comes alive with impromptu guided tours, activities, and demonstrations showcasing its unique crafts. A wonderful opportunity to (re)discover the museum for free in a lively and friendly atmosphere.

– Friday, August 28, to wrap up the Free Fridays season, come meet the Museum Ghosts—a unique experience blending history, theater, and heritage exploration, presented by the theater company Les 3 Coups l’œuvre.

For one day only, the spirits that inhabit the museum emerge from the shadows and come to life, taking visitors on a journey through the ages. True souls of the museum, these ghostly characters invite young and old alike to discover the stories that have shaped the place in a whole new way.

As you wander through this journey full of surprises, relive the Buttonmakers’ Strike, join the famous Mr. Minelle and his team on a unique inventory tour, discover the daily lives of the washerwomen, and then let yourself be swept up in a window-shopping spree alongside passionate fan buyers.

Through anecdotes, unusual encounters, and theatrical moments, Les Fantômes du Musée offers a playful and lively way to rediscover the collections and craftsmanship that define the museum’s identity.

A final “Free Fridays” afternoon dedicated to imagination, curiosity, and sharing—for young and old alike.

Free admission for everyone.

This project is part of “L’Été culturel,” an event organized by the Ministry of Culture and supported by the Hauts-de-France Regional Directorate of Cultural Affairs.

L’événement VENDREDIS GRATUITS | Spectacle Les Fantômes du musée Compagnie Les 3 Coups l’Œuvre Méru a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre