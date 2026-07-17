Venez assister à une audience dans le cadre exceptionnel du tribunal judiciaire de Saverne !, Tribunal judiciaire, Saverne

Informations pratiques

Venez assister à une audience dans le cadre exceptionnel du tribunal judiciaire de Saverne ! Samedi 19 septembre, 15h00 Tribunal judiciaire Bas-Rhin

Accès libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Début de l’audience à 15h précises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Vivez l’ambiance d’une salle d’audience comme si vous y étiez !

Dans le cadre exceptionnel du tribunal judiciaire, bâtiment chargé d’histoire, venez vivre une immersion inédite au coeur de la justice.

À 15h00, assistez à une audience correctionnelle fictive, rejouée par de vrais professionnels du droit (magistrats, avocats, etc…), dans les conditions réelles d’un procès.

Cette reconstitution prendra place dans la salle d’audience Chantal Arens, au coeur d’un édifice patrimonial. Le bâtiment, chancellerie épiscopale à partir de 1738, se transforme en tribunal vers 1800.

Cette salle d’audience conserve des éléments historiques remarquables, dont un Karloff style néo-renaissance du XIXème siècle (ou Kachlofen en alsacien), fabriqué à Saverne, avec des carreaux moulés individuellement, dont l’un représentant la justice.

L’affaire, fictive mais basée sur des faits réels, vous plongera dans le quotidien d’une audience pénale et vous fera découvrir le rôle des différents acteurs judiciaires, le déroulement du jugement et les principes fondamentaux du droit. Un moment fort, pédagogique, immersif et accessible à tout public.

Cette audience sera suivie d’un moment d’échanges entre le public et les magistrats.

Tribunal judiciaire 7 rue du tribunal 67700 Saverne Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est 03.88.71.61.51 L’existence d’une juridiction dans la ville de Saverne remonte au XVème siècle, à l’époque où, en 1417, l’évêque Guillaume II de Diest choisit Saverne pour résidence et y installa la régence épiscopale.

Ce tribunal était une cour d’appel (Appellhof), auquel s’adressaient en deuxième instance dix offices, nombre de villes et de corporations, et qui n’avait au-dessus de lui que la chambre impériale, puis, à partir de la suzeraineté française, le conseil souverain d’Alsace en tant qu’instance suprême.

Le ressort de cette juridiction d’appel comprenait sept bailliages du Bas-Rhin, trois bailliages du Haut-Rhin et les magistratures et prévôtés de dix-sept villes.

Aujourd’hui, le ressort du tribunal judiciaire de Saverne compte 205 communes sur la partie Ouest du Bas-Rhin. Accès au centre ville piétonnier. Stationnement à proximité, au parking des dragons via la route de Paris et le parking des bosquets à l’arrière du Château des Rohan via le quai du château.

Vivez l’ambiance d’une salle d’audience comme si vous y étiez !

© Tribunal judiciaire de Saverne