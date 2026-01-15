Venez chanter à La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin

Venez chanter à La Ferté-Saint-Aubin

VENEZ CHANTER À LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Samedi 11 et dimanche 12 avril 2026

Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin

La ville de La Ferté-Saint-Aubin, en partenariat avec La Solonaise et l’Harmonie Municipale, accueille un grand rassemblement choral réunissant près de 250 choristes le temps d’un week-end placé sous le signe du partage et de la musique.

Ouvert aux choristes amateurs, cet événement propose de vivre une expérience collective unique autour du chant choral, encadrée par des chefs de chœur passionnés. Les participants travailleront un répertoire commun dans une ambiance conviviale et bienveillante, avant de partager le plaisir de chanter ensemble lors des temps forts du week-end.

English :

Open to amateur singers, this event offers a unique collective experience in choral singing, under the guidance of passionate choirmasters. Participants will work on a shared repertoire in a friendly, supportive atmosphere.

