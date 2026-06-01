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Venez danser avec les petites étoiles d’orient Academie des arts chorégraphiques Paris

Venez danser avec les petites étoiles d’orient Academie des arts chorégraphiques Paris

Venez danser avec les petites étoiles d’orient Academie des arts chorégraphiques Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Academie des arts chorégraphiques

Adresse : 4 bis, cité Veron

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>10 euros l'atelier.</p>

C’est l’été ! Venez faire briller vos petites étoiles pendant nos ateliers de danse. Ludique et pédagogique, les enfants seront initiés aux enchainements dansés de l’orient.

Venez voyager vers l’orient avec vos petites étoiles.
Le samedi 20 juin 2026
de 14h00 à 15h00
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 15h00
payant

10 euros l’atelier.

Public enfants et jeunes. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T15:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T15:00:00+02:00

Academie des arts chorégraphiques 4 bis, cité Veron  75018 Paris
+33652628302 lespetitesetoilesdorient@gmail.com


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