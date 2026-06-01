Venez danser avec les petites étoiles d’orient Academie des arts chorégraphiques Paris
Venez danser avec les petites étoiles d’orient Academie des arts chorégraphiques Paris samedi 13 juin 2026.
C’est l’été ! Venez faire briller vos petites étoiles pendant nos ateliers de danse. Ludique et pédagogique, les enfants seront initiés aux enchainements dansés de l’orient.
Venez voyager vers l’orient avec vos petites étoiles.
Le samedi 20 juin 2026
de 14h00 à 15h00
Le samedi 13 juin 2026
de 14h00 à 15h00
payant
10 euros l’atelier.
Public enfants et jeunes. A partir de 1 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T15:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T15:00:00+02:00
Academie des arts chorégraphiques 4 bis, cité Veron 75018 Paris
+33652628302 lespetitesetoilesdorient@gmail.com
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