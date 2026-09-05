Venez découvrir la Banque de France à Tulle, Banque de France, Tulle

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France à Tulle Vendredi 18 septembre, 09h30, 14h00 Banque de France Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Une occasion unique de plonger dans l’univers de la Banque de France et d’échanger avec celles et ceux qui font vivre l’institution au quotidien.

Banque de France 19 avenue Victor Hugo 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-de-tulle-18092026 »}]

Une occasion de plonger dans l’univers de la Banque de France et d’échanger avec celles et ceux qui font l’institution au quotidien.

©Banque de France