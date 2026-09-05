Venez découvrir la Banque de France à Tulle, Banque de France, Tulle
vendredi 18 septembre 2026 · Banque de France · Tulle
Informations pratiques
Venez découvrir la Banque de France à Tulle Vendredi 18 septembre, 09h30, 14h00 Banque de France Corrèze
Gratuit. Sur réservation. Limité à 15 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Une occasion unique de plonger dans l’univers de la Banque de France et d’échanger avec celles et ceux qui font vivre l’institution au quotidien.
Banque de France 19 avenue Victor Hugo 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-de-tulle-18092026 »}]
Une occasion de plonger dans l’univers de la Banque de France et d’échanger avec celles et ceux qui font l’institution au quotidien.
©Banque de France
À voir aussi à Tulle (Corrèze)
- Les petits déjeuners de la forme avenue du lieutenant Colonnel Faro Tulle 17 septembre 2026
- Salon du bien être Salle de l’auzelou Tulle 19 septembre 2026
- Maison Rohmer à Tulle, Maison Eric Rohmer, Tulle 19 septembre 2026
- Visite guidée du lycée Perrier, Lycée Edmond Perrier, Tulle 19 septembre 2026
- Cité de l’accordéon et des patrimoines Journée du Patrimoine Visite libre de la Cité Tulle 19 septembre 2026