Visite guidée du lycée Perrier, Lycée Edmond Perrier, Tulle

Informations pratiques

Visite guidée du lycée Perrier Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Lycée Edmond Perrier Corrèze

Gratuit. Pas de places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le lycée Edmond-Perrier ouvre ses portes au public pour une visite guidée unique.

Accueillis par le personnel du lycée, les élèves et les membres de l’association des anciens élèves, les visiteurs découvriront des bâtiments remarquables, classés au titre des monuments historiques, ainsi qu’un vaste parc abritant plusieurs dizaines d’essences différentes.

Lycée Edmond Perrier 6, avenue Henri de Bournazel, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine

A l’occasion des journées du patrimoine, le lycée Edmond Perrier ouvre ses portes au public pour une visite guidée unique.

©proviseur-adjoint