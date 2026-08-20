Venez découvrir la Banque de France de Bastia, Banque de France de Bastia, Bastia
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France de Bastia · Bastia
Informations pratiques
Venez découvrir la Banque de France de Bastia Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France de Bastia Haute-Corse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Cette journée spéciale offre l’occasion d’explorer l’architecture du bâtiment et de comprendre les différents métiers exercés, de l’analyse économique à la supervision bancaire. L’institution contribue aussi à l’éducation financière des citoyens et à la lutte contre la contrefaçon.
L’événement est destiné à un large public, des curieux aux étudiants en économie, afin d’approfondir les connaissances sur le système bancaire français.
Banque de France de Bastia 2 bis cours henri pierangeli 20200 Bastia Bastia 20200 Haute-Corse Corse
Cette journée spéciale offre l’occasion d’explorer l’architecture du bâtiment et de comprendre les différents métiers exercés, de l’analyse économique à la supervision bancaire. L’institution aussi à…
©Banque de France
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