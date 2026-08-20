Venez découvrir la Banque de France de Bastia, Banque de France de Bastia, Bastia

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France de Bastia Samedi 19 septembre, 10h00 Banque de France de Bastia Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Cette journée spéciale offre l’occasion d’explorer l’architecture du bâtiment et de comprendre les différents métiers exercés, de l’analyse économique à la supervision bancaire. L’institution contribue aussi à l’éducation financière des citoyens et à la lutte contre la contrefaçon.

L’événement est destiné à un large public, des curieux aux étudiants en économie, afin d’approfondir les connaissances sur le système bancaire français.

Banque de France de Bastia 2 bis cours henri pierangeli 20200 Bastia Bastia 20200 Haute-Corse Corse

Cette journée spéciale offre l’occasion d’explorer l’architecture du bâtiment et de comprendre les différents métiers exercés, de l’analyse économique à la supervision bancaire. L’institution aussi à…

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