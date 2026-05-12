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Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Binic-Étables-sur-Mer

Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Binic-Étables-sur-Mer mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Plage

Ville : 22680 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 18:45:00

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean !

Plage Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:45:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Une activité nature enrichissante et vivifiante ! Venez explorer les trésors du milieu marin lors d’une immersion unique. Accompagné par Monsieur Jean, véritable passionné du littoral, initiez-vous aux gestes d’une pêche durable et respectueuse de l’environnement. Chaque date propose une thématique différente !

Au fil de nos balades sensorielles, découvrez cet écosystème fascinant
• Observez la faune cachée sous les rochers.
• Touchez et goûtez aux saveurs iodées du bord de mer
• Apprenez par la pratique les techniques d’une pêche à pied responsable et durable

Le confort avant tout On s’occupe de l’équipement ! Partez l’esprit léger nous vous prêtons tout le matériel de pêche (outil, panier) nécessaire à votre activité.
Réservation en ligne www.monsieur-jean.fr. Plus de précision seront confiée après réservation.   .

Plage Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne  

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L’événement Venez découvrir la pêche à pied avec Monsieur Jean ! Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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