Venez faire une balade en petit train !, Chemin de fer touristique du Tarn, Saint-Lieux-lès-Lavaur

Informations pratiques

Venez faire une balade en petit train ! 19 et 20 septembre Chemin de fer touristique du Tarn Tarn

Adultes à partir de 11 ans : 8,00 €

Enfants 4 à 10 ans : 6,00 €

Enfants de moins de 4 ans : gratuit

Adultes en situation de handicap : 6,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:20:00+02:00

Sur une ancienne ligne de chemin de fer départementale, reconstruite par des passionnés bénévoles, c’est une promenade à bord d’un train remorqué par une locomotive à vapeur ou des locotracteurs anciens qui est proposée. Un voyage pittoresque pour petits et grands…

Le départ s’effectue de l’authentique petite gare des Tramways à Vapeur du Tarn. Puis le train s’engage dans une rue du village, passe devant le musée du Chemin de fer industriel et longe en accotement le chemin vicinal. Il franchit la rivière Agout sur le Viaduc de Salles, plus grand ouvrage d’art construit en France pour un chemin de fer à voie très étroite, et dominé par le village des potiers de Giroussens. Après avoir traversé la plaine, il grimpe à flanc de coteau dans le bois de la Garrigole et fait une halte à Lascaze à l’ombre des chênes. Le chef de train vous racontera l’histoire des anciens Tramways à Vapeur et vous présentera les activités de l’association. Puis le train poursuit jusqu’à la Halte des Martels, terminus provisoire. Vous assisterez à la manœuvre de remise en tête de la locomotive avant de redescendre vers la gare de Saint Lieux.

La promenade dure environ 50 minutes.

Chemin de fer touristique du Tarn 7 place Simone Veil 81500 Saint Lieux lès Lavaur Saint-Lieux-lès-Lavaur 81500 Tarn Occitanie +33 (0)5 61 47 44 52 http://www.cftt.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.cftt.org/infos-pratiques/ »}] Le chemin de fer est reconstruit sur le tracé des Tramways à Vapeur du Tarn, supprimés en 1935. Le train traverse le viaduc sur l’Agout, qui célèbre ses 100 ans cette année.

Les trains sont remorqués par des locomotives a vapeur, ou des diesels anciens.

La visite peut être couplée avec celle du musée du chemin de fer industriel, situé à coté de la gare. Accès par l’autoroute Toulouse Albi, sortie 6 puis parcours fléché.

Parking devant la gare

Sur une ancienne ligne de chemin de fer départementale, reconstruite par des passionnés bénévoles, c’est une promenade à bord d’un train remorqué par une locomotive à vapeur ou des locotracteurs qui …

©cftt