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Venez peindre la nouvelle fresque de la maison de quartier La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes
jeudi 6 août 2026 · Maison de quartier de La Mano · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 09:30 – 11:30
Gratuit : oui gratuit Inscription à la maison de quartier La Mano au 02 40 41 61 80Prévoir une tenue intégrale qui ne craint pas la peinture (chaussures comprises).Enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte et pour les groupes 1 adulte pour 3 enfants de 10 à 12 ans et 1 adulte pour 5 enfants à partir de 13 ans. Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
Venez participer à la réalisation de la nouvelle fresque de la maison de quartier La Mano !
Maison de quartier de La Mano Nantes 44300
02 40 41 61 80
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