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Venez peindre la nouvelle fresque de la maison de quartier La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes

jeudi 6 août 2026 · Maison de quartier de La Mano · Nantes

Venez peindre la nouvelle fresque de la maison de quartier La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
09:30
Lieu
Maison de quartier de La Mano
Adresse
3 rue eugène Thomas 44300 nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit Inscription à la maison de quartier La Mano au 02 40 41 61 80Prévoir une tenue intégrale qui ne craint pas la peinture (chaussures comprises).Enfants à partir de 10 ans accompagnés d'un adulte et pour les groupes 1 adulte pour 3 enfants de 10 à 12 ans et 1 adulte pour 5 enfants à partir de 13 ans.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-06 09:30 – 11:30
Gratuit : oui gratuit Inscription à la maison de quartier La Mano au 02 40 41 61 80Prévoir une tenue intégrale qui ne craint pas la peinture (chaussures comprises).Enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte et pour les groupes 1 adulte pour 3 enfants de 10 à 12 ans et 1 adulte pour 5 enfants à partir de 13 ans. Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Venez participer à la réalisation de la nouvelle fresque de la maison de quartier La Mano !

Maison de quartier de La Mano Nantes 44300
02 40 41 61 80


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